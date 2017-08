Medewerker kinderopvang De Bilt pleegde ontucht met twee kinderen

Partou is een van de grootste organisaties in de kinderopvang. Het kent in Nederland ruim 300 vestigingen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant. De 3000 medewerkers zorgen samen voor ruim 26.000 kinderen.



Bij de organisatie, die twee locaties heeft in De Bilt, kunnen kinderen vanaf 4 jaar terecht. Het is niet duidelijk op welke locatie de ontucht plaatsvond.



,,Dit is een ontzettend verdrietig incident’’, zegt Saskia Speelman van de Brancheorganisatie Kinderopvang. ,,Er gebeurt zoveel goeds in de kinderopvang. Er werken duizenden geweldige mensen, er is zoveel regelgeving, strenge screening, noem maar op. En dan gebeurt dit. Het is in de eerste plaats heel erg voor de betrokkenen, en daarnaast is het ook heel erg voor het beeld van de kinderopvang.’’