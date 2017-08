Medewerker Rabobank verdacht van tippen overvallers

Een medewerker van een Rabobank-filiaal in Zundert is aangehouden omdat hij mogelijk overvallers tipte als klanten een fors geldbedrag hadden opgenomen. De aanhouding volgde op die van vijf verdachten die zeer waarschijnlijk een Rabobank-klant wilden overvallen. De politie wist dit te verijdelen met het zetten van een val.

Onderzoek moet uitwijzen of de bankmedewerker in het complot zat en de verdachten tipte. De vijf vermoedelijke overvallers werden vrijdag vlak voor een nieuwe beroving aangehouden tijdens een spectaculaire politieactie in Zundert. Een arrestatieteam reed het busje van de verdachten klem. Een van de inzittenden werd in een arm geschoten, vermoedelijk nadat agenten een wapen of een daar op gelijkend voorwerp hadden gezien.

No Surrender

Een van de verdachten had in het busje voor de Rabobank staan wachten. Hij blijkt de voormalig president te zijn van de omstreden motorclub No Surrender in Breda. Dezelfde man, J.L., werd vorig jaar door vijf clubleden ontvoerd voor de Ikea-vestiging in de stad. Beelden van dit geweldsmisdrijf werden recent uitgezonden bij Opsporing Verzocht, waarna de recherche alle verdachten kon aanhouden.

Onder de verdachten uit Breda (5) en Oosterhout (1) is behalve het oud-No Surrender-lid ook een man die kort in de cel heeft gezeten op verdenking van betrokkenheid bij de geruchtmakende ontvoering van Gino en Rien uit een garagebedrijf in Breda. De man die door een politiekogel gewond raakte, komt uit Breda.

Alle zes verdachten blijven op last van de rechter-commissaris de komende veertien dagen nog in de cel. Hun advocaten geven geen reactie omdat hun cliënten in beperkingen zijn opgesloten.

Straatroof Venlo

De politie hield de overvallers al geruime tijd in de gaten. Het lijkt erop dat ze de groep bewust ongemoeid liet om de verdachten in Zundert bijna op heterdaad te kunnen betrappen. De politie in Limburg kreeg de groep anderhalve week geleden in het vizier. Dat gebeurde na een straatroof in de binnenstad van Venlo. Bij dat misdrijf werd een 63-jarige man uit Müllheim beroofd van een fors geldbedrag, kort nadat hij het geld in een bank had opgenomen. Vermoedelijk hoorde de politie tijdens observaties en afgeluisterde telefoongesprekken van verdachten dat ze hetzelfde van plan waren in Zundert.