Meer flitsers, minder verkeersdoden

,,Realiseer je dat onze collega's ongeveer 60 keer per dag langs de deur moeten om uit te leggen dat een partner of familielid ernstig gewond in het ziekenhuis ligt?'' rekent landelijk projectmanager infrastructuur van de politie Egbert-Jan van Hasselt voor. ,,Bijna twee keer per dag moeten ze vertellen dat iemand overleden is in het verkeer.''

Met deze kille cijfers probeert Van Hasselt voor het voetlicht te brengen hoe belangrijk het is om je aan de maximumsnelheid te houden. De ruim 21.000 ernstig gewonden en 629 doden die vorig jaar in het verkeer zijn gevallen, gaan hem en zijn collega's bij de politie niet in de koude kleren zitten. Ja, Van Hasselt ligt er wakker van.

Handhaving

Mede door het recordaantal ernstig verkeersgewonden en het aantal verkeersdoden dat na jaren van daling sinds 2015 weer stijgt, is er volgens de politie 'in de media en in de politiek weer meer aandacht voor handhaving'.

Moderne middelen maken het makkelijker om notoire hardrijders te pakken, aldus Van Hasselt. ,,Vroeger moesten we voor het achterhalen van de snelheid op een bepaalde plek aan de wegbeheerder vragen of die een lus in de weg wilde aanleggen, nu hebben we daar data van navigatiesystemen voor.''

De politie controleert het vaakst op de plek waar veel ongevallen plaatsvinden én waar mensen te hard rijden, zo legt hij uit. Deze krant heeft op basis van meldingen bij Flitsmeister in kaart gebracht waar de politie vaak staat. Daaruit blijkt dat in vrijwel heel Nederland onaangekondigde snelheidscontroles plaatsvinden, maar ook dat de politie favoriete locaties heeft.

De politie wijst erop dat de meldingen bij Flitsmeister géén compleet beeld geven, omdat sommige mobiele flitsers verdekt opgesteld staan. Sommige flitsers worden ten onrechte gemeld, omdat ook politievoertuigen die niet op snelheid controleren voor mobiele flitsers worden aangezien. Van Hasselt: ,,Die onzekerheid is alleen maar mooi, want het versterkt het gevoel dat je gepakt zou kunnen worden.''

Rem

Grote vraag is of dat mobiele flitsen werkt. Met andere woorden: trappen mensen slechts even op de rem om daarna weer keihard door te scheuren?

In de provincie Friesland is het effect van mobiele snelheidscamera's onderzocht. Op 28 wegen met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur én een groot aantal ongevallen werden op wisselende plaatsen mobiele camera's ingezet. De snelheid ging omlaag van 82,6 naar 78,6 kilometer per uur. Het percentage overtreders daalde van 27,4 naar 15,6 procent. Het aantal ongevallen met letsel ging ook omlaag: met maar liefst 21 procent.

Van Hasselt: ,,Het voorkomen van doden en zwaargewonden betekent minder slechtnieuwsgesprekken en minder leed voor direct betrokkenen.''