Meerval van 1,79 meter in de Rijn: een uitzonderlijk bakbeest

Groente blijft wel drie dagen langer houdbaar met... mist

12:42 Iedereen treft het wel eens aan: een verrotte banaan of een bedorven tomaat in de koelkast. Vaak gooien we die dan maar weg, maar speciaal onderzoek van een Deense universiteit in samenwerking met een supermarkt uit Roosendaal wijst uit dat de houdbaarheid van groente en fruit met wel drie dagen verlengd kan worden door mist.