‘Meessi’ (12) fietste naar school, maar kwam niet meer thuis

Een toets voor muziek en voor Engels. Het is maandag 26 september 2016, maar de 13-jarige Anna Schep weet het nog precies. 8.05 uur. Anna staat zoals zo vaak als één van de eersten klaar bij de boom waar ze altijd afspreken met een groepje uit het Gelderse Putten. Eén leerling fietst alvast vooruit. Omdat een paar van de meisjes last hebben van hooikoorts, besluiten ‘de meiden’ - zoals zij ze noemt - een route te nemen die niet langs het bos gaat.



De jongens nemen de provinciale weg richting Ermelo. De N798. Een weg waar je 80 kilometer per uur mag. Een paar jongens steken over. Mees - volgens zijn vrienden is hij ‘komisch, stoer en grappig’, fietst er achteraan. ,,Ik hoorde een hele harde knal’’, vertelt Rutger Schaap (13) die achterin het groepje reed. ,,Mees keek nog opzij. Hij had waarschijnlijk niet door dat die vrachtwagen eraan kwam. Toen knalde die tegen hem aan. Hij is aangereden door een betonwagen.’’

Op 26 september werd Mees (inzetje) aangereden op de Breukenlaan in Putten. De fietser raakte hierbij ernstig gewond en werd zwaar gewond met spoed afgevoerd naar een ziekenhuis.

,,Wij hoorden ook een hele harde knal en zagen iemand liggen’’, vervolgt Anna die de bosarme route verkoos. ,,Ik heb niet naar hem gekeken, ik vond het veel te eng.’’

Rutger: ,,Er kwam bloed uit zijn oor.’’

Spoed

Politie. Ambulance. En een traumahelikopter voor de chirurg. Met spoed gaat Mees naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht. ,,Maar hij was hersendood’’, vervolgt Rutger. Een dag later overlijdt hij aan de gevolgen van het ongeval.

Quote Iedereen gaat verder. Hij niet Mentor van Mees, Marieke Tennekes ,,Van het ene op het andere moment is iemand uit de klas er niet meer’’, weet de mentor van Mees, Marieke Tennekes. ,,De hele school staat op z’n kop. Er komen steeds weer dingetjes voorbij, waardoor je aan hem wordt herinnerd. Het lijstje waarop je de cijfers van de kinderen invult bijvoorbeeld.’’ Aan het eind van het schooljaar bij het afscheid van de brugklas is er ook zo’n moment. ,,Het hele jaar blijft dat de klas van Mees. Bij het afscheid denk je: iedereen gaat verder. Hij niet.’’

Barça-shirt

30 juli zou hij dertien jaar zijn geworden. Anna: ,,Samen met Julia en Roos heb ik toen rozen gekocht.'' Ze haalt haar iPhone uit haar broekzak en swipet naar een afbeelding van een bloemenkrans in de vorm van een hartje. ,,Zijn moeder heeft het ook gezien, die heeft het later op Facebook geplaatst.''



De klas wist wat hen te doen stond, toen de bekende vlogger Hanni Hanna (135.000 volgers op YouTube) een winactie hield voor een T-shirt van Barcelona-speler Lionel Messi. ,,Mees, Messi, Meessi, zo noemden wij hem’’, vertelt Rutger. ,,Omdat hij goed kon voetballen.’’ De zaterdag ervoor had Mees - die in de jeugd van voetbalvereniging Sparta Nijkerk zat - nog met 3-0 gewonnen van EFC ‘58. Zelf had hij ook een shirt van Barça met zijn eigen naam 'Mees' erop. Op vakantie in Portugal dacht een ober dat ze Messi verkeerd hadden gespeld.

Smiley

Op de plek waar Mees is verongelukt, mag het verkeer geen tachtig kilometer per uur meer, maar zestig. ,,Er staat nu zo’n bordje met een smiley.’’ Weggebruikers die zich aan de maximumsnelheid houden, krijgen een lachend gezichtje.

,,Maar het punt zelf is eigenlijk nog niet veranderd,’’ weet de mentor. ,,De buurt is er wel mee bezig dat daar een ander soort kruispunt zal komen.’’

Het fietsgroepje dat vanuit Putten richting het Christelijk College Groevenbeek rijdt, mijdt de bewuste oversteekplaats. Anna: ,,Vaak gaan wij nu een rotonde ervoor al linksaf. Dan fietsen we heel even op het fietspad tegen het verkeer in, maar door de rotonde rijden de auto’s daar minder hard.’’

Schrikkerig

Letten zij nu zelf extra goed op in het verkeer? ,,Ja, ik ben best wel schrikkerig’’, vertelt Rutger. ,,In de auto zie ik bijvoorbeeld veel meer dan mijn vader.’’ Anna: ,,Dat heb ik ook wel: dat je denkt: oh nee, kijk uit.’’

Quote Ga niet achter je vrienden aan. Let gewoon op jezelf Rutger Schaap, zag het ongeluk van Mees gebeuren De leerling die op de bewuste maandag vooruit fietste, kampt elf maanden en zeven dagen na het ongeluk, nog steeds met schuldgevoel. Ten onrechte natuurlijk, maar het toont aan hoe diep het verlies van zijn klasgenoot zit.



Collega-mentor Severine Heinen heeft een advies voor andere leerlingen die vanaf maandag weer naar school gaan. ,,Aan het begin van het jaar zijn leerlingen heel erg bezig om samen te fietsen als groep. Soms vergeten leerlingen dat het verkeer veel belangrijker is, dan het bespreken van de cijfers, met wie ze kletsen die ochtend of hun telefoontje.’’

Klasgenootje Rugter: ,,Je moet niet denken: Oh, hun gaan over de weg, dan kan ik het ook. Ga niet achter je vrienden aan. Let gewoon op jezelf. Trek je eigen plan en laat je niet afleiden. Anders gebeurt er misschien wel hetzelfde als met Mees.’’