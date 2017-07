Megabord terug op stations, alleen klapperen ho maar

Tot groot verdriet van veel reizigers verdwenen de iconische, blauwe borden met ratelende lamellen uit de stationshallen. Utrecht bijvoorbeeld moet het sinds 2011 zonder dat bord stellen omdat het informatiepaneel volgens NS sterk was verouderd. Sindsdien staat de actuele reisinformatie op meerdere digitale, kleinere schermen. Maar omdat dit reizigers niet blijkt te kunnen bekoren, keren de megaschermen nu toch terug.

De vier grootste stations in Utrecht, Amsterdam en Den Haag en Rotterdam weer een groot bord op een centrale plek, bevestigt NS-woordvoerster Anita Middelkoop. ,,Naar verwachting hangen ze er in 2018. Mooi nieuws dus voor reizigers.''

Quote Voor zover ik nu weet gaat dat niet klapperen, nee. Het is echt een scherm NS-woordvoerster Anita Middelkoop

Grote vraag is of daarmee het oude, vertrouwde geluid van de klapperende lamellen ook weer terugkeert? ,,Het wordt een groot informatiescherm in plaats van een bord,'' vervolgt de NS-woordvoerster. ,,Voor zover ik nu weet gaat dat niet klapperen, nee. Het is echt een scherm.''

De NS kan nog niets zeggen over de afmetingen van het digitale bord en de precieze plek in het station. Ter voorbereiding zijn proeven met reizigers over lichtsterkte en lettergrootte gedaan. De kleinere schermen blijven gewoon hangen.