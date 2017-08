Melissa (20) heeft geen vaginaal kanaal en ze is lang niet de enige

,,Wat doe ik nog met mijn leven”, dacht Melissa toen ze het hoorde. ,,Ik wilde mezelf zelfs voor een trein gooien. Het is psychisch heel zwaar, ik voelde me geen vrouw.” Wat er misschien nog wel het meeste inhakte waren de zwangere vrouwen in de wachtkamer van de gynaecoloog. De Beverwijkse wilde als kind al moeder worden. ,,Ik stopte mijn oma’s hond zelfs in een kinderwagen, zo ver ging het. Natuurlijk kan ik wel moeder worden via draagmoederschap (ze heeft wel eierstokken en eisprong red.) of adoptie. Maar ik zal nooit zelf zwanger zijn.”



Een operatie om een vaginale ingang te creëren is een optie. ,,Daar ben ik ook voor gegaan, in het begin. Maar het is best gevaarlijk. Het kan van binnen kapot gaan waardoor je incontinent wordt. Na vier weken in het ziekenhuis, moet je nog zeker zes maanden herstellen. Het was voor mij niet te doen.”



Eigenlijk was het haar vriend Timothy Slager (19) van gedachte deed veranderen. Melissa: ,,Ik had relaties afgezworen. Ik dacht dat geen één jongen me wilde hebben als seks er niet in zit en ik ook geen kinderen kan krijgen.”



Anderhalf jaar geleden was daar Timothy, die zich niet af liet schrikken toen Melissa hem al na de eerste Tinderdate vertelde wat er was. ,,Ik had er nog nooit van gehoord", geeft Timothy toe. ,,Het moest wel even binnen komen. Ik snap dat het ook voor haar heel lastig is. Ik ben op haar gevallen, op het complete plaatje. Niet alleen voor de seks. Ze is gewoon een normaal mens. Een operatie brengt zoveel risico's met zich mee. En dan is het nog maar de vraag of het lukt. Ik zou niet meer of minder van haar gaan houden als ze een operatie zou ondergaan."



Seks kan het stel wel hebben. ,,We hebben heel lang geoefend om het op te rekken. Ik heb het er met een vriendin van mij, die ook MRKH heeft, over gehad en eigenlijk is het best wel chill. Wij hebben een handmade vagina, die zich vormt naar het mannelijke geslachtsdeel, geen gapend gat. Als we drie maanden geen seks hebben groeit het dicht en moeten we opnieuw beginnen. Natuurlijk zal het nooit helemaal passen, maar dat maakt niet uit. Seks is niet alles.”