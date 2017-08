Mensen steken vaker A16 over 'voor sigaretten en chips bij tankstation'

Een Russische chauffeur heeft geprobeerd de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht over te steken. Hij had zijn vrachtwagen geparkeerd op de truckerparkeerplaats aan de Sandelingen-Oost en besloot de oversteek naar Sandelingen-West, dwars over de snelweg te maken. Te voet.



Het incident werd gisteren door de politie wereldkundig gemaakt maar vond donderdag al plaats. Het is op deze plek niet de eerste keer dat iemand de snelweg oversteekt. Het management van het Shell-pompstation bevestigt dat geregeld mensen vanaf het Baakpad op Ambachts grondgebied de snelwegafrit oversteken.



Verkeer raast hier vaak nog met 80 tot 100 kilometer per uur -of harder- voorbij. ,,Je ziet vaak genoeg fietsen tegen de vangrail staan aan die kant’’, aldus de assistent-manager die niet met naam genoemd wil worden. Reden: in de late uren halen mensen hier sigaretten of chips. Als elders alles in het dorp dicht is.



De gemeente stelt dat een hoge afscheiding tussen het pad en vangrail nimmer een optie is geweest. Ze benadrukt dat het verboden is over de vangrail te klimmen. Net als Rijkswaterstaat, dat geen incidenten kent op deze afslag waar ook zaterdag nog een chauffeur overstak. ,,We kunnen niet langs al die kilometers snelweg hekken plaatsen om te voorkomen dat mensen dat toch doen.’’