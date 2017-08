Met iPad in de hand veel meer kans om spoorloper te vinden

Allemaal in de hoop dat ze een dikke streep door een risicopunt kunnen trekken. Ook op storingen gaan ze af, soms is het dan een fluitje van een cent om die te verhelpen. In Olst stond laatst een fiets onhandig tegen een hek, de spoorboom sloot niet goed, overal sprongen seinen op rood. Bij werkzaamheden in Zwolle was ijzervijlsel op een naad tussen de rails gevallen, dat gaf een foutmelding in het hele station.



Tot de spoorlopers worden niet de mensen gerekend die voor de trein willen springen, zo'n 200 per jaar. Zwaar - zeggen ze. ,,Het gaat je niet bepaald in de koude kleren zitten als iemand er een einde aan wil maken. Ik trof bij Ermelo een meisje dat haar polsen al had doorgesneden, dat was blijkbaar niet gelukt, en dus stond ze nu naast het spoor", zegt Ron. In Emmen haalde hij een zwaar getraumatiseerd meisje van het spoorbed. ,,Toen sprong ze de volgende week alsnog".



En bij een dodelijk ongeluk op het spoor of een springer rijden ze een paar keer naar de plek op het spoor terug. Ivo: ,,Vaak staat er dan een monumentje, met kaarsen, en bloemen. Dat verplaatsen we dan om te voorkomen dat mensen te dicht bij het spoor komen, we leggen het een paar meter terug, zodat de machinist het monumentje niet vanuit de cabine kan zien - stel je voor dat die net iemand onder de trein heeft gehad - dat is echt enorm confronterend".