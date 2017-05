Mijn prachtige Coolsingel

Gisteren tijdens het Monopoly is het compleet uit de hand gelopen. Mijn kinderen en man zijn enorme Ajax-fans maar dat hoeft met Monopoly nooit een probleem te zijn. Mijn strategie is altijd: probeer de vier stations te krijgen en de Utrechtse Neude, Bilstraat en Vreeburg. Dan kan je niks gebeuren.

Maar sinds Feyenoord kampioen is geworden is de sfeer in huis anders. Ze lopen te etterbakken dat de finale van Ajax tegen Manchester op 24 mei in de Europa League vele malen belangrijker is dan een landskampioenschap. ,,Europa League, dat is toch de Jupiler League van de UEFA?’’ werp ik tegen.

Ze kijken me meewarig aan: ,,Probeer jij eerst maar eens vijf spelers uit de eredivisie op te noemen. Ben ik? 12! Station Zuid. Kóóópuhhhh!!!”

Op dat moment verschijnt er een zwarte vlek voor mijn ogen en wil ik alleen nog maar winnen met vier stations en alle straten van Rotterdam: Hofplein, Blaak en Coolsingel!

Maar ik heb helaas geen geluk. Zit opeens met één station, plus nog van Arnhem het Velperplein en de Steenstraat, en gelukkig dan wel het Hofplein. Maar ik wil de Coolsingel! Sinds afgelopen maandag helemaal.,,Doe niet zo overdreven, pap!”

Quote Weet jij wat de Coolsingel voor mij betekent? Ik bied je mijn stationnetje Zuid aan en die ruil jij dan als de wiedeweer voor de Coolsingel! Ik schiet uit mijn voetbalslof. ,,Weet jij..!” Ik ga staan en prop drie paprikashippies naar binnen. ,,Weet jij wat de Coolsingel voor mij betekent? Ik bied je mijn stationnetje Zuid aan en die ruil jij dan als de wiedeweer voor de Coolsingel!”

Mijn zoon antwoordt: ,,Stel: ik geef je de Coolsingel. Dan heb je nog geen complete stad want dan mis je Blaak nog.”

Nu is de maat vol! ,,Op de Coolsingel, ja! Op die prachtige Coolsingel heb ik, als kind, mijn eerste Big Mac gegeten in de eerste McDonald’s die Rotterdam rijk was. Oerlelijk gebouw, maar het was de lekkerste Big Mac die ik ooit at. Wij mochten één keer in de maand met de bus van Barendrecht naar de Coolsingel om naar de McDonald’s te gaan.

Ik heb op de Coolsingel heel vaak in Cinema NRC gezeten omdat mijn moeder met haar zussen wilde shoppen en ze ons daar voor één piek kon droppen. Er was een doorlopende filmvertoning. Kuifje en de zonnetempel heb ik wel drie keer op één dag gezien. Ik kon er geen genoeg van krijgen. Bij de derde keer kwam halverwege de film mijn moeder de zaal ingelopen en ze riep: ‘Paultje! Meekomen!’ Dus daar ging ik weer, naar buiten de Coolsingel op. En de première van mijn eerste Bob-en-Annie-speelfilm Filmpje had zijn grote premièrefeest in het stadhuis op de Coolsingel. Ik heb ook even op het balkon gestaan om te genieten van het prachtige uitzicht.

Quote Volgende week opent Gordon zijn koffieshop op de Coolsingel. JE SUIS COOLSINGEL! En de vermoorde Pim Fortuyn werd vanaf de Coolsingel tussen een grote menigte weggereden. Ik had toen nog nooit applaus gehoord bij een rouwstoet. You never walk alone op de Coolsingel door Leen. En volgende week opent Gordon zijn koffieshop op de Coolsingel. JE SUIS COOLSINGEL!”