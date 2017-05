Minister wil zoeken naar moordenaars in archief van ziekenhuizen

Het idee van Schippers is bepaald niet nieuw. Al in 2011 werd er een voorstel voor een wet geschreven die het mogelijk moet maken om meer met in ziekenhuizen achtergelaten DNA-materiaal te mogen doen. Het materiaal mag nu alleen nog maar gebruikt worden voor medische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek. Het nieuwe voorstel moet het ook mogelijk maken om ernstige misdrijven te kunnen onderzoeken zonder toestemming van de (oud)patiënt. Volgens Schippers 'als laatste redmiddel om de bewijsvoering rond te krijgen'.

Waar hebben we het over?

Iedere dag wordt in ziekenhuizen in Nederland bij duizenden patiënten onderzoek gedaan aan het lichaam. Onder meer buisjes bloed, weefsel, urinemonsters, stukjes bot en galstenen worden bekeken en gebruikt voor diagnose en behandeling. Het materiaal gaat vervolgens vaak naar een weefselbank of weefselarchief. Naar schatting veertien miljoen mensen in Nederland 'zitten' in het archief. Dat materiaal zou ook kunnen worden gebruikt als onderdeel van een onderzoek naar strafbare feiten, bijvoorbeeld door het te vergelijken met DNA dat op een plaats delict is gevonden.

Wie krijgt te maken met de nieuwe wet?

Ten eerste moet de identiteit van de verdachte bekend zijn en mag er alleen gericht gezocht worden. Een grootschalige speurtocht in de hoop een match te krijgen, mag dus niet. In de wet staat ook dat DNA-materiaal zonder toestemming van de patiënt alleen mag worden gebruikt bij ernstige misdrijven, zoals moord en verkrachting. Er moet een celstraf van acht jaar of meer op staan. Daarnaast mag het alleen als het DNA niet van de persoon zelf kan worden afgenomen, bijvoorbeeld omdat hij of zij vermist, voortvluchtig of overleden is.

Wie controleert wie?

Het Openbaar Ministerie kan niet op eigen houtje aan het werk gaan. Het materiaal komt pas beschikbaar als de officier van justitie in een specifiek onderzoek toestemming heeft gekregen van de rechter-commissaris (onderzoeksrechter). Die zal kijken hoe sterk de verdenking tegen de verdachte is en vervolgens een besluit nemen.

Komt de wet er al snel aan?

Nee. Het conceptvoorstel van Schippers ligt zoals dat heet ter consultatie klaar. Dat wil zeggen dat belanghebbenden en andere geïnteresseerden 'met het oog op het verbeteren van het conceptvoorstel' suggesties en opmerkingen kunnen plaatsen. Het wetsvoorstel werd in 2011 ingetrokken vanwege de demissionaire status van het toenmalige kabinet en de gevolgen voor grondrechten van burgers.

Quote Iedereen die onze rechtsstaat hoog in het vaandel heeft, zou deze wet moeten verwerpen Sidney Smeets, advocaat

Wat zijn de nadelen?

Strafrechtspecialist Sidney Smeets is niet blij met de plannen van Schippers. De advocaat vreest misbruik. ,,Iedereen die onze rechtsstaat hoog in het vaandel heeft, zou deze wet moeten verwerpen. Er zitten wel waarborgen aan, maar als de politie zich niet aan waarborgen houdt, dan zegt de Hoge Raad : jammer, maar de verdachte is niet geschaad in zijn belangen. Ook bij de rechter zie je normvervaging, die denkt soms ook: in die zaak hebben we het toegestaan, dan kan het hier ook wel. Dat is een hellend vlak.''

Smeets meent dat de basis van de wet al verkeerd is. ,,Een verdachte heeft het recht om zichzelf niet te belasten. Die mensen hebben het materiaal niet afgegeven zodat het dan vervolgens tegen hen zal worden gebruikt.'' Ziekenhuizen, Nederlandse biobanken en de artsenfederatie KNMG zijn ook tegen. Zij zeggen dat het Openbaar Ministerie geen toegang zou moeten krijgen tot opgeslagen lichaamsmateriaal.