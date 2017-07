MKB-Claim begint zaak tegen truckfabrikanten

De Europese Commissie legde de vrachtwagenfabrikanten eerder al boetes op van in totaal bijna 3 miljard euro. Met uitzondering van Scania, dat volgens Brussel wel meedeed maar tot dusver weigerde te schikken, hebben alle deelnemers aan het kartel zich bij die straf neergelegd.

,,Lukt dat niet, dan richten wij ons in de verdere procedure volledig op DAF'', aldus jurist Simon Zuurbier. ,,Alle deelnemers aan het kartel zijn hoofdelijk aansprakelijk. DAF kan daarmee voor de totale schade van het kartel worden aangesproken. De zaak kan daarmee volledig in Nederland worden uitgeprocedeerd.''

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) liet eerder al weten dat het werkt aan een collectieve claim tegen de truckfabrikanten. Datzelfde geldt voor transportverzekeraar TVM en verscheidene belangenbehartigers uit andere landen. MKB-Claim zegt de eerste partij te zijn die daadwerkelijk een procedure is begonnen.

MKB-Claim voert de procedure in opdracht van Stichting Aequitas Belangenbehartiging, die zich inzet voor de gedupeerde bedrijven. Aanmelden voor de truckkartelclaim is nog steeds mogelijk. Ook buitenlandse bedrijven kunnen meedoen en profiteren van de procedure in Nederland, zo staat op de website van MKB-Claim.