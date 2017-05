Moeder wil 10.000 euro na schoolfoto tijdens offerfeest

,,Weet u hoe het voelt als je dochtertje van 5 elke dag bij binnenkomst in de klas naar de foto kijkt en vraagt ‘mama, waarom sta ik hier niet op?’ Dat kun je niet aan een kind uitleggen’’, zei de Haagse moeder gisteren snikkend tijdens de zitting in Haagse rechtbank. Volgens haar advocaat Laura Zuydgeest is deze zaak een ‘schoolvoorbeeld’ van discriminatie. ,,Door het fotomoment op een islamitische feestdag te plannen zijn moslims getroffen. De school heeft dan de plicht om alles in het werk te stellen om de schoolfotograaf op een andere dag te laten komen. Ondanks dat ze daarvoor twee weken de tijd had, is dat niet gebeurd.’’

De moeder bestreed dat gisteren. ,,Ik ben daarover nooit geïnformeerd.’’ Bovendien maken de geboden alternatieven in haar ogen niet goed dat er gediscrimineerd is op basis van geloofsovertuiging. De rechter ging daar gisteren in haar voorlopige oordeel in mee: ,,Ik denk niet dat het schoolbestuur genoeg heeft gedaan om het onderscheid dat is gemaakt door de foto op de islamitische feestdag te plannen, op te heffen.’’ Ze wees erop dat de school onvoldoende heeft kunnen aantonen dat de fotograaf echt niet op een andere dag kon. Dat de adjunct later nog zelf een foto maakte is volgens rechter ‘een leuke geste’, maar nog steeds geen ‘professionele foto’. ,,U heeft met uw handelingen het onderscheid tussen de islamitische en niet-islamitische kinderen verkleind, maar niet weggenomen. In dat geval is er sprake van schade, mevrouw is immers in haar eer aangetast.’’ De rechter liet al wel doorschemeren dat als zij haar voorlopige oordeel handhaaft, het uiteindelijke schadebedrag een stuk lager zal uitvallen dan de geëiste 10.000 euro.