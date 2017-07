Moeder wil na bijna 4 jaar weten wat er met haar zoon is gebeurd

Lieve Baken (61) doet voor het eerst haar verhaal in de hoop om na drie jaar en acht maanden het lichaam van haar zoon terug te vinden. ,,Ze zeggen dat verdriet slijt, maar echt niet. De gruwel wordt elke dag erger", zegt ze tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.



Jelle vertrok op 21 november 2013 bij zijn vriendin in het Belgische Rumst. Hij zou vertrekken naar Roosendaal, waar hij cannabis zou gaan kopen. Niemand zou hem daarna nog zien. Zijn auto werd drie dagen later aangetroffen in Merksem, mogelijk gedumpt door de daders om een mistgordijn op te trekken.



Verschillende verdachten uit het drugsmilieu kwamen in beeld. Een verdachte, de eigenaar van een autobedrijf, werd later doodgeschoten en verpakt in plastic in het Markkanaal bij Breda teruggevonden. Twee andere mannen werden gearresteerd. Na drie maanden werden zij echter weer op vrije voeten gesteld omdat de bewijslast tegen hen onvoldoende was.