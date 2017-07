Moet deze 'Jumbo-parodie' 350.000 euro kosten?

Pittige onweersbuien maken einde aan zomerse dag

8:45 Stevige regen- en onweersbuien verdrijven vanmiddag en vanavond in het zuiden van Nederland de hitte. De buien ontstaan mogelijk aan het einde van de middag en gaan gepaard met windstoten rond 75 kilometer per uur, veel neerslag in korte tijd, forse hagel en een vrij hoge bliksemintensiteit. Later vanavond volgen er nieuwe regen- en onweersbuien, zo meldt weerbureau Weerplaza.