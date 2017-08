'Mogelijk had duikteam verdronken jongen in Eindhoven gered'

De effectiviteit van een oppervlaktereddingsteam is in dit soort gevallen erg beperkt. Door het drijfvermogen van hun uitrusting komen ze niet verder dan armdiepte in het water, legt Van Velthuisen uit. Dat had gisteren tot gevolg dat - net als bij de vrouw die twee weken geleden in Helmond verdronk in haar auto in de Zuid-Willemsvaart - brandweermensen hun beschermende kleding deels uittrokken om toch te water te kunnen gaan. ,,Maar dat moet op de tast. En ze kunnen niet onder water blijven. Het is lastig werken en onverantwoord. Je weet niet wat er onder water zit." Duikers hebben zuurstof, een masker en verlichting. ,,Al is het maar twee meter diep. Dat is toch duikwerk."



Het niet direct adequaat kunnen helpen, vreet volgens FNV-bestuurder Van Velthuijsen aan de brandweermensen. ,,De jongens voelen zich buitenspel gezet. Ik voel die frustratie. Het is hun beroepseer." De FNV wil het onderwerp opnieuw op de agenda en gaat het bestuur van de Veiligheidsregio er op aanspreken.



Veiligheidsregio Brabant Zuidoost wil intern onderzoek naar het dodelijke incident afwachten. ,,Uit bovenstaande tijden kunnen wij nog geen conclusies trekken. Meerdere factoren zijn immers van invloed op het verloop van een incident."