Mogelijk radioactieve straling in Beverwijk na explosie

Tbs verlengd: stiefvader 'Meisje van Nulde' nog twee jaar vast

14:33 De moordenaar van het Dordtse meisje Rowena Rikkers blijft vastzitten in een tbs-kliniek. Dat besliste de rechtbank in Zutphen vanmiddag. Stiefvader Mike J. (48) blijft nog zeker twee jaar in een kliniek. Volgens de rechtbank ‘is de kans op herhaling groot als het tbs-kader nu zou wegvallen’.