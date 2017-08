Mooi weer voor de boeg

De storing die boven ons land in de lucht hing, is vanmorgen naar Duitsland getrokken. Er komt volgens de meteorologen van Weerplaza een vriendelijk weerbeeld onze kant op vanuit de Azoren. De zon laat zich vandaag weer zien en er ontstaan wat stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog. ,,Er kan in het zuiden een enkel buitje vallen, maar dat mag de pret voor wat buitenvertier niet drukken”, stelt weerman Raymond Klaassen.

Zomers warm

Dat heerlijke weer houdt even aan. Ook dinsdag loopt de temperatuur snel op. Vroeg in de middag is het al zomers warm in een groot deel van het land. Het kwik kan in het oosten stijgen tot 27 graden.



Vanuit het westen neemt 's middags wel de bewolking toe en komen er geleidelijk buien tot ontwikkeling. De zwaarste buien worden in het zuidoosten van het land verwacht. Met name daar is kans op stevig onweer.