Moordenaar Jesse Dingemans al 9 keer op verlof geweest

C. heeft in de Van Mesdagkliniek in Groningen wel voor het eerst verteld dat hij betrokken was bij de dood van Jesse, zo werd duidelijk in de rechtbank. Maar bekennen dat hij Jesse doodstak deed hij tien jaar nadien nog niet. Jesse Dingemans zou ruzie hebben gezocht met zijn stiefbroertje Yuri, overigens heel goede vriendjes met Jesse. C. zou daarom verhaal zijn gaan halen. Bij die confrontatie zou Jesse zijn gevallen en in een mes zijn terechtgekomen. Officier van justitie Kristel Simpelaar deed dat verhaal af als totaal ongeloofwaardig. Zij eiste bij de rechtbank verlenging van de tbs met twee jaar.

Autistisch

Wel is vandaag duidelijk geworden dat C. meewerkt aan de behandeling die hij in de tbs-kliniek krijgt. Voor hij werd veroordeeld, werkte hij nooit mee aan onderzoeken door gedragsdeskundigen. In de Van Mesdagkliniek zijn ze erachter gekomen dat Julien C. lijdt aan Asperger, een autistische aandoening. Hij heeft verder antisociale en narcistische trekken, is agressief en gebruikt cannabis.



Dat Julien C. meewerkt aan de behandeling van de gedragsdeskundigen kwam in eerste instantie eigenlijk alleen omdat hij zo snel mogelijk weer vrij wil zijn. Als een tbs-patiënt niet meewerkt, is de kans daarop nihil. Inmiddels is er volgens de kliniek wel een trend dat C. steeds meer van zijn problemen snapt en ook daadwerkelijk wil aanpakken. Simpelaar had daar overigens nog wel haar bedenkingen bij. ,,Julien C. is slim en vertoont sociaal wenselijk gedrag.'' Dat is juristentaal voor: hij weet precies wat hij moet doen om in het gevlei te komen.



De rechtbank neemt op 2 juni een besluit over het verlengen van de tbs. Overigens betekent verlengen van tbs dat na die periode opnieuw wordt gekeken hoe lang het nog moet duren. Advocate Desiree de Jonge van C. vroeg de rechtbank de tbs met hooguit één jaar te verlengen om zo uitzicht te houden op beëindiging van de tbs. Julien C. vindt dat de behandeling nu niet efficiënt genoeg gaat. Hij wil graag werken buiten de kliniek en naar een sportvereniging. Hij mag tot nu toe echter alleen binnen de kliniek werken en sporten.