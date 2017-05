Morgen wordt het snikheet

Komende nacht draait de wind weer naar oostelijke richtingen. ,,Warme lucht kan ons land dan weer makkelijk bereiken en dat zullen we gaan merken. Het wordt snikheet.”



De temperatuur loopt in de ochtend rap op en in het eerste deel van de middag bereiken we de maximumtemperatuur. In een groot deel van het land is het dan weer boven de 30 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten. ,,32, 33 graden, ik sluit zelfs een lokale 34 graden niet uit. En dan hebben we het natuurlijk over de officiële KNMI meetpunten want in de tuin of in de auto zal de thermometer ongetwijfeld een hogere waarde gaan aangeven”, aldus Klaassen.