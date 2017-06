MRSA-besmetting bij acht mensen in zorgcentrum Nijverdal

'Miljarden extra voor onderwijs, dat is niet reëel'

13:45 Basisonderwijs, houd niet steeds de hand op voor geld, maar laten we samen op zoek gaan naar andere oplossingen om de werkdruk te verlagen en het lerarentekort op te lossen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft de knuppel in het hoenderhoek gegooid op een congres voor schoolbestuurders. ,,U vraagt miljarden, maar laten we elkaar niet voor de gek houden. Dat is niet reëel.’’