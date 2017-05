Mysterie van Angkor-tempel in examen Aardrijkskunde

De vraag, die goed is voor twee punten, sluit volgens toetsdeskundigen Rob en Bart aan bij wat leerlingen bij het vak Aardrijkskunde leren. ,,Akkerbouw op hellingen leidt tot erosie en het vrijgekomen sediment wordt in laag gelegen gebieden afgezet. De andere vragen in de opgave gaan onder andere over het zandsteen waaruit het tempelcomplex bestaat en de verspreiding van religie in Zuidoost-Azië. Geschiedenis en aardrijkskunde hebben soms veel met elkaar te maken."



,,Gedurende het maken van de opgave zijn ook vragen gesneuveld. Zo zijn er vragen gemaakt over de afwisseling van droge en natte jaren in Cambodja. Deze vragen leken ons echter te complex of juist iets te specifiek voor leerlingen. Zo is het maken van een examen een kwestie van vragen bedenken, bijstellen en schrappen. Belangrijk daarbij is dat vragen helder geformuleerd zijn. Natuurlijk willen we de leerlingen toetsen op kennis en vaardigheden met vragen die zo duidelijk mogelijk zijn. Maar we willen ze ook testen op inzicht met meer open vragen die prikkelen om echt goed na te denken over het antwoord.”