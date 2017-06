Na het weekend komen de muggen, houd vooral het licht aan

Tot nu toe valt het nog mee. ,,Komt door een droog voorjaar’’, vertelt muggenonderzoeker Arnold van Vliet. ,,Broedplaatsen drogen op. Vooral in stedelijk gebied waar veel bakjes, goten en gieters zijn, nestelen muggen graag in stilstaand water. Met dit warme weer vliegen ze wel, maar broeden ze minder goed.’’



Minder eitjes, dus minder muggen. Nu er regen is gevallen en de muggenradar meer overlast verwacht, is het zaak je te wapenen tegen de steekdieren.



Acht dingen die je moet weten over de mug:

1. Muggen houden niet van licht. Dus zet vooral niet voor het slapen gaan je raam open, met het licht uit. Muggen zijn nachtdieren, dus een brandende lamp vinden ze niks. Probleem is dat andere insecten dat juist heerlijk vinden.

Volledig scherm Een mug. © ANP 2. Muggen steken niet, maar bijten. De beesten hebben een zogeheten zuigsnuit, waarmee ze bloed kunnen opzuigen. Insecten die steken hebben een angel, meestal aan de andere kant van het lijf. Opvallend genoeg heten de muggen die kunnen bijten allemaal 'steekmug'. De 'bijtmug' bestaat niet.



3. Mannetjes bijten niet; alleen de vrouwtjes vinden ons bloed lekker. Zij gebruiken het vooral voor het voeden van hun vrucht. Daar zijn die mannetjes weer goed voor. Die vliegen met z'n allen bij elkaar, je weet wel, zo'n wolk van beestjes die je soms ziet. Vrouwtjes vliegen door zo'n wolk en komen er bevrucht weer uit.



4. In Nederland komen 40 soorten muggen voor. De meeste daarvan zijn nou net die vervelende steekmuggen. In de hele wereld bestaan trouwens duizenden soorten steekmuggen, waarvan de malariamug en de tijgermug de meest bekende zijn.

5. De malariamug komt ook in Nederland voor. En niet te zuinig: ongeveer 7 procent van de muggen in Nederland, is de malariamug. Gelukkig draagt de malariamug on ons land de ziekte niet bij zich, verzekeren muggenonderzoekers van de Wageningen Universiteit ons. Het is slechts de soort mug, die vernoemd is naar de ziekte die zij kan verspreiden.

6. Muggen komen vooral op geur af, op de geur van mensen als je pech hebt. Het ligt een beetje aan de soort, maar de muggen waar wij het meeste last van hebben zijn gek op zoogdieren. Die ruiken ze, identificeren ze als prooi en trekken dan ten strijde. Het ene zoogdier vinden ze lekkerder ruiken dan het andere, dus het klopt: de één wordt (veel) meer gebeten dan de ander.

7. De meeste overlast is onze eigen schuld, want de vrouwtjes leggen hun eitjes in water. En dan het liefst in stilstaand water zonder vijanden. Denk aan dakgoten, putjes, gieters, plantenbakken, schaaltjes en bakjes die we op en om onze huizen hebben. Gooi deze dus zo vaak mogelijk leeg en maak ze schoon, is de tip van de Wageningse onderzoekers. Vooral als het warm blijft, dan broeden muggen extra snel.

8. Gebruik horren en klamboe's, en laat die citroenkaars maar in de winkel staan. Dat gedoe met geurtjes is een doekje voor het bloeden. Eenmaal binnen ruikt een hongerige vrouwtjesmug je toch wel. Horren voor ramen en deuren hebben meer zin.

Volledig scherm © ANP