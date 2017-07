Na vrijspraak nu toch boete voor anti-Zwarte Piet-activist

Huisbaas voelt geen schuld om dood student bij brand

12:53 De eigenaar van het pand in Leeuwarden waar een student in 2013 door een brand om het leven kwam, stelt dat hij niet kon weten dat het schortte aan de brandveiligheid. Hij zei dit vandaag in de rechtbank in Leeuwarden. Hem wordt dood door schuld verweten.