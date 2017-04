Naar de rechter om een wc-pot: 'Toilet boven is pure noodzaak'

Als Erik Wils (52) uit Dommelen op de eerste verdieping van zijn woning is en nodig naar het toilet moet, dan heeft hij een probleem. De enige aangepaste wc in huis is beneden en de traplift is traag. Het is hem al meerdere keren overkomen dat hij te laat bij de pot is en in zijn broek poept.

Wils is geboren met chronisch spasme van armen en benen. Dat brengt in het dagelijks leven beperkingen met zich mee. Lopen is bijvoorbeeld moeilijk, fietsen doet hij op een driewieler. Koffie inschenken gaat, een pak koekjes openmaken is alweer lastiger.

Zijn spasme gaat gepaard met nog een aantal nare bijkomstigheden, zoals wondroos en diarree. In zijn huurhuis aan de Duithof in Dommelen heeft hij beneden een aangepast toilet. Nu hij ouder wordt en zijn lichamelijke gesteldheid achteruit gaat, heeft hij een extra toiletvoorziening boven nodig.

Po-stoel

Wils wil een vaste toiletpot, zo maakt hij in 2014 officieel aan de gemeente kenbaar. Of ja, 'willen' is voor hem niet het goede woord. ,,Het is pure noodzaak." Zo'n wc is verkrijgbaar vanaf 1048 euro heeft hij laten berekenen. De gemeente Valkenswaard komt na medisch advies door een arts tot een andere conclusie: een een po-stoel, à 150 euro, kan evenals de wc een oplossing bieden. Ze kiest voor de goedkoopste optie: de po-stoel.

Quote Als het 's zomers dertig graden is, blijft die ontlasting uren staan en dat gaat ontzettend stinken. Erik Wils

Zo'n verplaatsbare stoel met opvangemmer is voor de Dommelnaar onbespreekbaar. ,,Ik kan die niet zelf legen en mijn partner werkt overdag gewoon. Als het 's zomers dertig graden is, blijft die ontlasting uren staan en dat gaat ontzettend stinken." In zijn ogen is de po-stoel daarbij instabiel. Bovendien wil hij liever zelfstandig zijn en zijn behoefte zelf kunnen doorspoelen. Ook Wils weet zich daarbij gesteund door een medisch specialisten. ,,Je weet hoe dat gaat, wie betaalt, bepaalt."

Compromis

Omdat hij er met de gemeente niet uitkomt, probeert hij de vast wc-pot nu bij de rechter af te dwingen. Die heeft de partijen verzocht om vóór de definitieve uitspraak (op 28 april) tot een compromis te komen. Dat proces verloopt moeizaam, vindt Wils. In een brief legde de gemeente hem drie opties voor: de po-stoel, verkassen naar een geschiktere woning met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, of de vaste wc bij zijn woningcorporatie aanvragen (en via een huurverhoging uiteindelijk zelf betalen). ,,Ik krijg keuzes voorgelegd. Dat is toch geen compromis zoeken?"

Krenterig

Door zijn verhaal naar buiten te brengen hoopt Wils de onderliggende discussie aan te zwengelen over het functioneren van het wmo-loket in Valkenswaard. Hij vindt de gemeente krenterig en star in het toekennen van maatwerkvoorzieningen. Tussen neus en lippen wijst hij nog even fijntjes op het forse bedrag dat Valkenswaard vorig jaar overhield uit het wmo-budget. ,,De gemeente krijgt misschien juridisch gelijk, maar ik vraag me af of hiermee ook aan de sociale doelstelling wordt voldaan. De gemeente houdt de hand op de knip. Maar ze heeft toch ook de taak om goed voor haar inwoners te zorgen?"

Goedkoopste oplossing