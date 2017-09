Nabestaanden willen mariniers treinkaping in de ogen kijken

Als het schieten is gestopt, praten de mariniers onderling met elkaar. Weer lachen ze. 'Helemaal blauw. Ha ha. Alletwee kapotgeschoten.' Een marinier zegt dat iemand die 'nog leefde' ook 'helemaal kapotgeschoten' is. Deze actie in de kop van de trein duurt amper twee minuten. ,,Je hoort dat er fel wordt gevochten. Maar er blijkt helemaal niet dat sprake was van wezenlijk verzet van de kapers'', aldus Zegveld.



Eerder verklaarde een verpleegkundige dat sommige mariniers zich zelfs na de overmeestering van de overlevende treinkapers nog agressief gedroegen. Een van hen zou in het veldhospitaal gedreigd hebben de zwaargewonde kaper Junus Ririmasse te doden. Op de band zeggen mariniers over de aangehouden kapers. 'Als ze godverdomme te veel trillen, schiet je ze kapot, die lui.'



Zegveld: ,,De mariniers deden heel kil hun werk. Ze maken ze af en zijn klaar. In no time is het gepiept.'' Ze wil de banden in de rechtszaal laten afspelen en de mariniers ermee confronteren.