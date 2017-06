NCTV: Dreiging aanslag in Nederland blijft hoog

De dreiging van een terroristische aanslag in Nederland blijft onverminderd groot. Maar Nederlandse jihadisten gaan vooralsnog zelf niet tot geweld over, stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het vanmiddag verschenen nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme.

De dienst telt in de eerste helft van 2017 al zeker tien 'jihadistische' aanslagen in het Westen, daarbij vielen 45 doden. Nederland blijft vooralsnog gespaard van dergelijke aanslagen, maar het dreigingsniveau blijft staan op niveau 4 (op een schaal van 5). Niveau 5 houdt in dat er concrete aanwijzingen zijn voor een op handen zijnde aanslag. Het Dreigingsbeeld verschijnt vier keer per jaar.

De aanslagen in Europa worden soms door IS gecoördineerd vanuit Syrië. De groep heeft nog steeds mogelijke tientallen 'operatives' in Europa die een aanslag kunnen plegen. Meerdere aanslagen in 2017 werden echter eerder door IS geïnspireerd of 'gecoacht'.

Nederlandse jihadisten

,,De geweldsbereidheid van jihadisten in Nederland geeft een dubbel beeld", schrijft de NCTV. ,,Arrestaties en onderzoek tonen aan dat er jihadisten in Nederland zijn die bereid zijn geweld toe te passen. Een aantal van hen, onder wie terugkeerders uit Syrië, staan te boek als gevaarlijk. Maar ook valt op dat de meerderheid van de Nederlandse jihadisten tot op heden geen stappen onderneemt om zelf tot geweld over te gaan." Volgens de dienst bestaat de Nederlandse jihadistische beweging uit enkele honderden personen.

Die Nederlandse jihadisten zijn de afgelopen maanden weer opener actief op sociale media, vindt de NCTV. Ze verwijst daarbij onder meer naar een campagne op Facebook en Twitter tegen het regime op de terreurafdeling van de gevangenis in Vught. Die afdeling is voornamelijk gevuld met islamitische terreurverdachten. ,,Naast openlijke sociale mediaplatformen zijn Nederlandse jihadisten ook actief in afgesloten, heimelijke groepen waar de toon harder is."

50 terugkeerders

Er zijn ook nog steeds Nederlanders die zich bij IS of een andere (terreur)groep in het Midden-Oosten willen voegen. Maar er reizen momenteel, voor zover bekend, geen Nederlandse jihadisten daadwerkelijk meer naar het strijdgebied in Syrië en Irak. De afgelopen jaren zijn er zo’n 280 Nederlanders wel die kant opgegaan, 190 zijn er nu nog steeds. 45 Nederlanders zijn daar waarschijnlijk overleden, 50 zijn er teruggekeerd. In 2017 lukte het voor zover bekend maar één persoon om terug te komen naar Nederland.