NCTV: geen concrete dreiging rond EK voetbal voor vrouwen

Te ziek voor eindmusical? Dan met groep 8 naar het ziekenhuis

18:45 Eigenlijk zou het meisje zelf een rol spelen in de eindmusical van de Sint Lambertusschool in Gemonde, maar kon daar door een plotselinge ziekenhuisopname niet meer aan meedoen. Deze week werd de musical van groep acht daarom speciaal voor haar opgevoerd in het Nijmeegse Radboud UMC.