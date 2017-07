Nederland verliest titel in WK Robotvoetbal

Ker­mis­ex­ploi­tant vertelt voor het eerst over sluiting Chaos: 'Ongeloof'

9:22 Exploitant Toon van de Weerdt van de gesloten kermisattractie Chaos heeft een paar stressvolle dagen achter de rug. Dat zei hij vanavond op tv bij Kermis FM. Maandag breekt hij zijn attractie af, en brengt hij hem naar fabrikant KMG voor een grondige keuring. ,,Toen we donderdagochtend wakker werden begon de telefoon al te rinkelen en zagen we het tragische filmpje langskomen. Er was eerst ongeloof, maar later bleek het toch werkelijkheid'', zei hij in het programma Kermis Vandaag. ,,We hebben direct contact opgenomen met de fabrikant en vervolgens met de gemeente en besloten om hem dicht te houden.''