Nederlander die KLM-steward in oor beet hoeft niet de cel in

De 29-jarige Jonah S. uit Roermond is door de rechtbank in San Francisco veroordeeld tot een proeftijd van drie jaar, nadat hij 21 december vorig jaar een steward van KLM tijdens een vlucht in zijn oor beet.

S., die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, moet daarnaast aan de steward en aan KLM een schadevergoeding betalen van bij elkaar zo’n 16.000 dollar.

De man uit Roermond, die in de Verenigde Staten is geboren, vloog die bewuste dag vanaf Düsseldorf samen met zijn vriendin naar San Francisco. Bij een tussenlanding in Amsterdam bleek het stel al dronken te zijn. Onder de voorwaarde dat ze geen alcohol meer geserveerd kregen, mocht het stel in Amsterdam weer instappen voor de vervolgvlucht.

Eenmaal in de lucht dronk S. toch alcohol, die hij zelf bleek te hebben meegenomen. Omdat hij en zijn vriendin zich steeds luidruchtiger gedroegen en uiteindelijk ruzie kregen, werden ze uit elkaar gehaald. Nadat S. werd aangesproken op het feit dat hij aan het roken was, ontstond er in het Amerikaanse luchtruim tumult tussen de man en een steward.

Celstraf van twintig jaar

Daarbij werd de steward van KLM onder meer in zijn oor gebeten en kreeg hij een elleboogstoot. Ook liep hij een hersenschudding op. Eenmaal aangekomen in San Francisco werd S. opgepakt. Op het hinderen van de vliegtuigbemanning staat in Amerika een maximum celstraf van twintig jaar.

S. had in januari zijn daad al bekend. In een brief aan de rechtbank betuigde S. spijt en stelde inmiddels in therapie te zijn gegaan om van zijn alcoholverslaving af te komen. Aan het incident in het vliegtuig had hij weinig herinneringen meer. De steward van KLM gaf in een slachtofferverklaring aan dat hij in de maanden na het voorval niet heeft kunnen werken. Ook is het nog maar de vraag of hij ooit het plezier in het vliegen weer terug zal krijgen.