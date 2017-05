'Nederlander heeft nipte voorkeur voor coalitie met GroenLinks'

Vooral jongeren en mensen met lagere inkomens zien liever de groene partij als partner voor VVD, CDA en D66, toont een analyse van de onderzoeksresultaten door Whooz aan. Dit bedrijf verdeelt al onze huishoudens onder in 14 doelgroepen. Rijkere en oudere huishoudens zien vooral een coalitie met de christelijke partij zitten.



Er is dus een duidelijke tweedeling tussen conservatief en progressief Nederland over de toekomstige koers van het land. Ook opmerkelijk: stemmers op de linkse partijen, GroenLinks stemmers in het bijzonder, geven overtuigend de voorkeur aan een regering met minimaal één puur linkse partij boven een plek in de oppositie voor de gehele linkerflank.



Idealen verwezenlijken

,,De GroenLinks stemmer neemt daarmee verantwoordelijkheid en verkiest meeregeren met de politieke tegenpool (VVD), in de hoop daarmee een aantal idealen te verwezenlijken", aldus de onderzoekers. Dit is interessant, omdat GroenLinks heeft beloofd de uitkomst van de formatie voor te leggen aan de leden ter goedkeuring.



De vraag is of de achterban zal pikken dat de top compromissen heeft gesloten. Erik van der Eijk, hoofd analyse bij Whooz, is verrast over de uitkomsten. ,,We hadden echt verwacht dat linkse stemmers zouden zeggen: 'Weg met de VVD en het CDA, we willen een coalitie die compleet over links gaat!' Blijkbaar is na de verkiezingen toch de realiteit ingezonken dat deze optie 'm niet gaat worden."



Overigens lijkt de nadrukkelijke voorkeur van conservatief Nederland voor de ChristenUnie als coalitiepartner vooral te komen door de angst dat GroenLinks haar zin krijgt over het toelaten van meer vluchtelingen of het verkleinen van de inkomensverschillen. Dat klinkt rijke en oudere burgers volgens Whooz als 'een gruwel in de oren'.