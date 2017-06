'Nederlands stembiljet was onhandelbaar'

Video Hoogbejaarde overstuur door verdwijning 60.000 euro spaargeld

20:25 De 95-jarige Bets Hoogveld uit het Gelderse Doornenburg is ten einde raad. De 60.000 euro die in envelopjes in een stalen kistje in de kruipruimte lag verborgen, is verdwenen. Geld waar ze lang voor heeft gespaard.