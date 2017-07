Nederlandse ambassadeur niet welkom in Suriname

Scheidend ambassadeur Noorman (57) beroept zich in een afscheidsinterview met de krant De Ware Tijd er nog op dat hij was geslaagd in zijn opdracht de onderkoelde diplomatieke betrekkingen te herstellen. ,,Met een goede toon’’, aldus Noorman. ,,Het heeft niet altijd zin om megafoondiplomatie te beoefenen.’’ Suriname liet Noorman aanvankelijk links liggen, aldus de Ware Tijd. ,,Ik moet toegeven dat het op politiek niveau lastig was. Dat maakte dat ik meer ruimte had om langs te gaan bij bedrijven en maatschappelijke organisaties’, legt de inmiddels vertrokken ambassadeur uit. Zijn ontmoetingen met president Desi Bouterse bleven beperkt tot ‘functioneel contact’.



Anne van Leeuwen (55) is een ervaren diplomaat. Hij werkt al sinds 1990 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de jaren ’90 was hij al werkzaam op de Nederlandse ambassade in Suriname. Later werd hij gestationeerd in Indonesië en Canada en ook werkte hij een tijd op het ministerie in Den Haag. Paramaribo is zijn eerste post als ambassadeur.