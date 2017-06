Nederlandse IT-branch gaat gezamenlijk strijd aan met hackers

Quote We moeten niet bang zijn voor Noord-Korea en Trump Pieter Cobelens Het consortium is gesmeed op initiatief van generaal-majoor buiten dienst Pieter Cobelens, voormalig baas van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Met de alliantie hopen de bedrijven de afhankelijkheid van buitenlandse internettechnologie en kennis sterk terug te dringen.



Deelnemende bedrijven zijn Legian, InterMax, Grabowsky, Restment, Keylocker en Hudsons Cybertec. Ondanks hun naam zijn ze allen puur Nederlands en bezitten ze een reputatie van stabiel bedrijf. ,,Met onze kennis kunnen wij IT-systemen met oog voor de nationale belangen beschermen en zorgdragen voor de opslag van data op Nederlandse servers,” vertelt Marcel Paardekooper, ceo van Legian, namens het consortium. ,,Zo valt alles onder Nederlandse jurisdictie en regels.”

Achterdeurtjes

Paardekooper stelt verder dat het consortium technische achterdeurtjes in buitenlandse software voor de overheid kan dichten en versleutelingssystemen van extra beveiliging voorzien. ,,We kunnen verder achtergrondchecks doen van personeel dat gevoelige data en vitale systemen beheert.”

De zes, die een gezamenlijke BV zijn gestart, richten zich enkel op kritische Nederlandse infrastructuur. ,,We blijven immers wel commerciële bedrijven.” Ze hanteren daarvoor de lijst zoals die in 2005 door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is aangewezen. Het gaat daarbij oa om Schiphol, de Rotterdamse haven, kritieke telecommunicatienetwerken, ziekenhuizen, sluizen, de kerncentrale van Borssele en andere energiecentrales.

Volgens oud-veiligheidsbaas Cobelens komt het initiatief geen minuut te laat. ,,Het wordt hoog tijd dat de overheid en allerlei diensten zich beter beschermen tegen de toenemende hackpogingen van criminelen of buitenlandse veiligheidsdiensten.”

Onderschatting

Hij stelt dat de cybergevaren schromelijk worden onderschat. ,,We moeten niet bang zijn voor Noord-Korea en Trump, wel voor de veiligheid van onze kritische infrastructuur,” aldus de generaal-majoor die jaren met het idee rondliep. ,,De houding is te laks: als ik bij ziekenhuizen langskom en dan zie hoe er soms met data wordt omgegaan. Of hoe makkelijk sluizen bediend kunnen worden door onbevoegden. Dat moet echt beter.”

Cobelens, die in 2011 afzwaaide bij de MIVD, wijst op de DigiNotar-hack en de parlementaire commissie Elias, die blootlegde dat veel ICT-projecten bij de overheid verzanden in chaos en torenhoge kosten. ,,Er moet snel wat gebeuren, alleen met meer beleid redden we het duidelijk niet.”

De jointventure, die zich onder de naam CyberSecurityKeten.nl presenteert, zegt met het initiatief zijn verantwoordelijkheid voor Nederland te nemen en verklaart dat andere IT-bedrijven mee mogen doen. ,,Mits ze aan de voorwaarden voldoen en bereid zijn de overheid een flinke vinger in de pap te geven bij de uitvoering van projecten.”

Beursgang

Bekende naam die ontbreekt is Fox-IT. Het bedrijf is niet welkom nadat het twee jaar terug voor 135 miljoen euro werd overgenomen door een Britse concurrent. ,,Zodra een lid naar de beurs gaat of door een buitenlandse partij wordt overgenomen, moet hij uit het consortium.”

De zes deelnemende bedrijven hebben allemaal hun unieke expertise en werken vaak al individueel met overheden, beklemtoont Paardekooper. Zo is Hudson Cybertec expert in beveiliging van industriële installaties zoals een kerncentrale of waterbedrijf. Restment is specialist in antecedentenonderzoek van werknemers. Legian geeft strategisch advies over onder meer cybersecurity. ,,Samen dekken we zo de gehele keten in cyberveiligheid af. Dat ontbreekt nu nog vaak.”