Nederlandse militair vervolgd na schietincident met Peshmerga

Een Nederlandse militair die in 2015 per ongeluk een Peshmerga-strijder in Irak neerschoot, moet zich in Nederland voor de rechter verantwoorden.

De 29-jarige sergeant Freedo S. uit Steenwijk trainde in het Iraakse Erbil koerdische strijders, maar tijdens één van de oefeningen ging zijn eigen wapen af. De Peshmerga-strijder raakte daarbij gewond in zijn bovenlichaam. De man overleefde het ongeluk.

Het OM vervolgt de sergeant nu omdat hij ‘als militair een dienstbevel niet opvolgde’ en daarmee ‘levensgevaar voor anderen heeft veroorzaakt’. Voor dit vergrijp staat een maximale gevangenisstraf van drie jaar en 19.000 euro boete. Tijdens de rechtszaak dinsdag gaat het om de vraag of de man zijn eigen dienstwapen had mogen gebruiken tijdens de trainingen met de Peshmerga’s.

S. maakte in 2015 deel uit van een groep Nederlandse commando’s die Iraakse soldaten les gaven hoe ze als scherpschutter moesten opereren. Na een opleiding van zes weken werden de Irakezen direct ingezet in de strijd tegen IS. Ook worden er commandotrainingen gegeven en is er een opleiding tot medisch specialist.

Incidenten

S. is de eerste militair die vervolgd wordt voor een incident tijdens de missie in het Midden-Oosten. Nederland helpt daar in de strijd tegen IS. Het OM onderzoekt nog twee andere incidenten van F-16 vliegers die mogelijk burgers hebben gedood tijdens een van hun bombardementen.