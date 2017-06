Negen minderjarigen in ziekenhuis met alcoholvergiftiging na TT-festival Assen

Negen jongeren onder de 16 jaar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag met een alcoholvergiftiging opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. De minderjarigen waren naar het TT-festival in de Drentse hoofdstad geweest.

Een apotheker in het ziekenhuis spreekt van negen gevallen, woordvoerder Pier Wijnja houdt het op 'circa negen'. Negen is hoe dan ook aanzienlijk meer dan de medewerkers van de spoedeisende hulp normaliter in een weekend binnen zien komen. ,,Hoeveel dat er normaal zijn weet ik niet precies, maar we zijn een kleine stad dus dat zijn er niet veel", aldus Wijnja.

Dat er een groot evenement in de stad aan de gang is, verklaart de sterke stijging. ,,We laten hen meestal één nacht hun roes in het ziekenhuis uitslapen. De dag erna volgt een gesprek met een kinderarts en de ouders. Deze jongeren hadden behoorlijk veel gedronken, ze lagen niet in coma. Uit voorzorg zijn ze opgenomen.”

Er was geen sprake van een vriendengroep die het op een drinken heeft gezet. ,,Ze kwamen apart binnendruppelen.” Omstanders of de politie brachten de jongeren naar het ziekenhuis.

Of er afgelopen nacht ook jongeren met een alcoholvergiftiging zijn opgenomen, weet de woordvoerder niet.

Blaastest

Op een camping in het Drentse Witten, in de buurt van de TT Assen, ging het ook mis. Een 23-jarige man en 22-jarige vrouw raakten gewond toen de motor waarop ze zaten in brand vloog. Dat gebeurde toen de man met zijn motor een zogenoemde burn-out wilde maken door de voorrem vast te houden en de achterband te laten spinnen.

Tijdens de burn-out, waarbij de motor met sjortouwen was vastgezet, ontstond een steekvlam en ontplofte de motor. De man uit het Limburgse Koningsbosch is met onder meer brandwonden in zijn gezicht naar het brandwondencentrum van het UMCG in Groningen gebracht. De vrouw, afkomstig uit Sittard, liep brandwonden op aan haar been. Ze zat achterop de motor.

Succesje

Op de wegen naar het TT-circuit in Assen controleerde de politie gisteren honderden motorrijders. Bij ruim zeshonderd bestuurders werd een blaastest afgenomen, slechts een enkeling had te veel gedronken. Twaalf motorrijders werden bekeurd omdat ze te hard reden en van twee bestuurders is het rijbewijs ingenomen.

De TT-races trekken altijd tienduizenden motorliefhebbers die veelal zelf ook op de motor naar het evenement komen. Tijdens de 87e TT in Assen is vandaag onder meer de Moto3-race. Coureur Bo Bendsneyder kan Nederland een bijzonder succesje bezorgen. De Rotterdammer start vanaf de tweede startplek die hij te danken heeft aan een flitsend optreden zaterdag in de kwalificatierace.