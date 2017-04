Nieuw bewijs: alibi van veroordeelde in Deventer moordzaak kan kloppen

TNO heeft nieuw ontlastend bewijs gevonden in de Deventer moordzaak. Na nieuw onderzoek over een telefoongesprek concludeert het onderzoeksinstituut dat het alibi van Ernest Louwes kan kloppen, aldus de Volkskrant . Het vergroot de kans op heropening van de zaak.

De belastingadviseur, die werd veroordeeld voor de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg, beweert al jaren dat hij kort voor het tijdstip van de moord reed op de A28 bij Harderwijk. Hij belde vanuit de auto met de weduwe.

Omdat zijn gsm een telefoonmast in Deventer aanstraalde, moet Louwes in de buurt van de plaats delict zijn geweest, oordeelde het gerechtshof in 2004. TNO haalt die veronderstelling nu onderuit. Twee jaar geleden ontdekte een rechercheur al dat er een fout was gemaakt met dat telefoongesprek.

De verklaring van Louwes dat hij belde 'op de A28 ter hoogte van Harderwijk' is in het politieonderzoek verkeerd geïnterpreteerd als een telefoontje vanuit 't Harde. Maar Louwes maakte geen contact met de dichtstbijzijnde mast, maar die bij Deventer. Die fout werkte door in alle daaropvolgende onderzoeken.