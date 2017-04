Nieuw koningslied: Trots om een kaaskop te zijn

,,We waren in een kroeg in Nijmegen waar het publiek volop meelalde met de ene meezinger na de andere. Totdat het Koningslied voorbij kwam. Toen viel het stil", legt zangeres Sherryl Careman uit. Samen met Pelle Tiemens besloot zij een eigen versie van het koningslied te schrijven. ,,Het lied is een oproep om in deze tijd van ellende niet te focussen op wat verkeerd gaat, maar om trots te zijn op hoe goed we met elkaar omgaan." 'Trots om een kaaskop te zijn', luidt dan ook de slotzin van het refrein.