Nieuw waarschuwingsbord: 'Auto op slot, hond eruit'

Ravage bij winkelcentrum Doetinchem na plofkraak

8:09 Bij winkelcentrum de Bongerd in Doetinchem is vanmorgen een plofkraak gepleegd. De ravage is groot. Getuigen melden dat verschillende muren op de grond liggen. Politie is met meerdere eenheden ter plaatse voor onderzoek. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Er zouden twee knallen zijn gehoord.