Nieuwe actie bij Holland Casino in Valkenburg

Na weken van acties werd eerder deze week het contact tussen de bonden en Holland Casino voor even hersteld. Maar het eindbod van Holland Casino was volgens de bonden uiteindelijk niet om over naar huis te schrijven. ,,Het voorstel is ondermaats en voldoet op geen enkele manier aan de eisen die de werknemers stellen en dus gaan ze door met actievoeren," aldus de bonden. Uit onvrede over het eindbod werd woensdag ook al gestaakt bij de vestiging in Rotterdam.