Nieuwe ontwikkelingen in moordzaak Nicky Verstappen

Lichaam gevonden

Verdachte in de zaak was lange tijd een veroordeelde Duitse kindermoordenaar. Ook was een Fransman, die negen kindermoorden bekende, enige tijd in beeld als verdachte. Ondanks dat het een van de grootste moordonderzoeken ooit in ons land is, is de dader nooit gevonden. De afgelopen vier jaar heeft het cold-caseteam daarom opnieuw onderzoek gedaan.