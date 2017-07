NS: Nieuwe anti-bedelaaraanpak werpt zijn vruchten af

In het eerste kwartaal van dit jaar werden er door reizigers en het rijdend personeel wekelijks nog zo'n 175 meldingen gedaan van bedelaars in de trein. Maar dat aantal is het afgelopen kwartaal volgens de NS fors gekelderd door een nieuwe aanpak. ,,Sinds week veertien zijn we niet meer boven de 50 meldingen per week uitgekomen,'' licht NS-woordvoerder Gerjan Vasse toe. ,,Meestal blijven de meldingen nu steken op zo'n 25 per week.''



Volgens de spoorwegen is dit te danken aan een gezamenlijke aanpak van politie en NS. ,,Normaal gesproken moesten conducteurs als zij een bedelaar betrapten van de trein af om aangifte te kunnen doen.'' Dat bracht hen in een lastig pakket, omdat ze daarmee ook alle reizigers op de bewuste trein met bedelaar dupeerden.