NS verkoopt Qbuzz aan Italiaans bedrijf

NS zette Qbuzz vorig jaar te koop omdat het zich geheel wil richten op verbetering van het treinvervoer op het Nederlandse hoofdrailnet. Het dochterbedrijf speelde ook een hoofdrol in de aanbestedingsfraude in Limburg waardoor de spoorvervoerder de laatste jaren in opspraak is geraakt.

Busitalia is onderdeel van het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato Italiane (FS Group), dat actief is in het openbaar vervoer in meerdere landen. De keuze is gevallen op deze nieuwe eigenaar onder meer omdat die beloofd heeft dat Qbuzz zijn eigen identiteit en businessmodel behoudt.