NVVE: 'SGP zet euthanasiebeleid bewust in slecht daglicht'

,,Het is een vreemde constructie van de SGP om via het buitenland Nederlanders tot inkeer te willen brengen’’, vindt NNVE-woordvoerder Dick Bosscher. ,,Sterker nog, in het buitenland kijken ze met bewondering naar het euthanasiebeleid van Nederland. Uit contacten met buitenlandse zusterorganisaties blijkt dat in veel landen de wens groeit om een vergelijkbare wetgeving in te voeren.’’ Bosscher vindt bovendien dat het een onderwerp is dat 'prima' kan worden besproken in eigen land.



De door het kabinet en D66 aangezwengelde discussie over mensen die uit het leven willen stappen omdat ze het als voltooid beschouwen, deed Van der Staaij zaterdag tijdens een speech op de jaarlijkse partijdag in Hoevelaken af als 'misleidende stemmingmakerij'. Hij wil in actie komen om Nederland 'tot inkeer te brengen'. De Staatkundig Gereformeerde Partij, die politiek bedrijft op basis van de Bijbel, wil met de documentaire actief werken aan de aanpassing van het huidige euthanasiebeleid in Nederland.