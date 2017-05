OM eist 2 jaar cel voor ontucht met minderjarige in treintoilet

Tijdens de zitting vandaag verklaarde de verdachte dat hij zijn oog had laten vallen op het meisje omdat hij haar nodig had 'voor criminele activiteiten'. Hij wilde het meisje een gestolen horloge laten verkopen omdat hij geld nodig had. Om de conducteur te ontlopen, ging hij naar eigen zeggen met haar een wc in. Volgens het meisje dwong hij haar daar tot orale seks en moest ze op hem gaan zitten. ,,Ik was zo bang dat ik het maar deed."



De verdachte erkent dat er sprake was van orale seks, maar ontkent binnendringen en anale seks. Hij is bezorgd over zijn imago. ,,Ik zit in het criminele circuit, niet in verkrachtingscircuit." Hij dacht dat het meisje 17 jaar oud was.



Haar moeder breekt tijdens de zitting. ,,Ik ben trots op mijn meisje en dat ze de traumabehandeling goed heeft afgerond. We zijn expres weggegaan uit Amsterdam om dit te voorkomen. Nu gebeurt het hier. De onschuld is weg en de wereld is niet meer zo mooi. We blijven ons best doen om elkaar als gezien niet kwijt te raken. De verdachte verdient een fikse straf en moet behandeld worden."