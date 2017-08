OM naar hof om duidelijkheid over gebruik smartphone in houder auto

De kartonrechter in Leeuwarden veroordeelde onlangs een man omdat hij zijn telefoon bediende tijdens het rijden. Het apparaat zat in een zogenaamde dashmount, hij had het apparaat dus niet in de hand. Volgens de kantonrechter is er geen verschil tussen het vasthouden van een mobiele telefoon en het bedienen van een telefoon in een houder tijdens het rijden. Het aanraken en de telefoon mag al gezien worden als vasthouden, net als je telefoon tussen je schouder en wang.