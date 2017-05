OM onderzoekt mishandeling bij ontgroening Amsterdam

Reizen zonder OV-kaart: inchecken met je telefoon

8:00 Reizen in het ov zonder ov-chipkaart, maar met smartphone is vanaf vandaag voor grotere groepen mensen mogelijk. Na een proef op beperkte schaal kunnen klanten van Vodafone, KPN en KPN-dochters Simyo, Yes Telecom en Telfort die een Android toestel hebben, vanaf nu in- en uitchecken door middel van ov-chip mobiel.