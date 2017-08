OM wil terreurverdachte Jimmy F. langer vasthouden

De 22-jarige Jimmy F. uit Brabant die gisterochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de terreurdreiging in Rotterdam deze week, wordt langer vastgehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) zal door de rechter laten toetsen of zijn aanhouding rechtmatig was.

Deze toetsing is iets anders dan een voorgeleiding, zegt een woordvoerster van het OM in Rotterdam. Het is een tussenstap. Een voorgeleiding is uitgebreider, waarbij de precieze verdenking, gronden en bezwaren aan de orde komen. Dit kan nu nog niet, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Bovendien komt het weekend eraan en dan is er geen voorgeleiding mogelijk.

In beperking

Het OM wil niet ingaan op het onderzoek en de rol van de verdachte. De verdachte is officieel opgepakt in verband met betrokkenheid bij een terroristische dreiging. Hij zit in beperking. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Woensdagavond werd in de Maassilo een rockconcert afgelast vanwege informatie over een mogelijke aanslag. Jimmy F. uit Zevenbergen zou via Telegram de band hebben bedreigd. De politie doet er vooralsnog het zwijgen toe. Het zal aan de orde komen bij een eventuele rechtszaak.