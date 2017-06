Omstreden camping Fort Oranje definitief dicht

Wil­lem-Alexan­der en Máxima beleven een saillant dagje Sicilië

21 juni Om de Sicilianen te bedanken voor hun inzet in de vluchtelingencrisis vlogen Willem-Alexander en Máxima, op staatsbezoek in Italië, even op en neer naar Sicilië. Een opvallend uitstapje, ook in politiek opzicht. Deze krant reisde mee in het koninklijke vliegtuig.