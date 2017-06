Ontsnapte stier aan de wandel door Amsterdam

Vakantiefoto's gezocht!

11:01 Zandvoort aan de Zee, een reisje langs de Rijn, de Costa del Sol, New York, Bangkok? Allemaal gaan we graag op reis, maar onze vakantiebestemmingen zijn al lang niet meer dezelfde als die van onze grootouders. We reizen vaker en verder. Vertel ons waarheen u vaak met uw ouders ’s zomers op vakantie ging en ook wat de bestemming was de eerste keer dat u zónder ouders er op uit trok.